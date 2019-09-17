УНИКС показал новую форму на сезон-2019/20

В УНИКСе представили новую форму, которую команда будет использовать в предстоящем баскетбольном сезоне. Оформление выполнено в зелёно-белой цветовой гамме с красными вставками.
«В этом году мы отказались от кардинальной смены имиджа и пошли по пути поступательных нововведений. Встречайте обновлённую форму клуба на сезон-2019/20. Прошлогодняя форма «милитари» остаётся с нами», — говорится в официальном «твиттере» УНИКСа.
Посмотреть изображения новой формы команды можно в «Твиттере».
В минувшем сезоне казанский клуб занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в плей-офф остановился на стадии полуфинала, проиграв серию «Химкам» со счётом 1-3. В Еврокубке УНИКС также выбыл в полуфинале, после того как уступил «Валенсии», которая выиграла серию со счётом 2-0.
В сезоне-2019/20 УНИКС также будет выступать в Единой лиге ВТБ и в Еврокубке. Соперниками казанцев в групповом турнире станут «Брешия», «Дарушшафака», «Нантер», «Ховентут» и «Цедевита».
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