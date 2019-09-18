Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Теодосич вернётся в строй в октябре

Теодосич вернётся в строй в октябре
Баскетбол 0

Разыгрывающий «Виртуса» и сборной Сербии по баскетболу Милош Теодосич вернётся на паркет в начале октября, сообщил генеральный директор итальянского клуба Лука Баральди.

«Он полностью восстановится и скоро окажется на паркете. Он не успеет восстановиться к первой игре, но окажется полностью готов к началу октября», — приводит слова Баральди Eurohoops.

В июле 32-летний Теодосич подписал контракт с «Виртусом». Соглашение рассчитано на три сезона. Баскетболист должен был войти в состав сборной Сербии, которая выступила на чемпионате мира, где заняла пятое место, но из-за травмы ноги ему пришлось пропустить турнир. У Милоша диагностировали плантарный фасциит.

Последние два сезона Теодосич провёл в составе клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс». С 2011 по 2017 год сербский баскетболист выступал за ЦСКА, с которым в 2016 году стал чемпионом Евролиги.

Генменеджер «Болоньи»: Теодосич получит более € 5 млн по контракту
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент