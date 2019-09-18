Теодосич вернётся в строй в октябре

Разыгрывающий «Виртуса» и сборной Сербии по баскетболу Милош Теодосич вернётся на паркет в начале октября, сообщил генеральный директор итальянского клуба Лука Баральди.
«Он полностью восстановится и скоро окажется на паркете. Он не успеет восстановиться к первой игре, но окажется полностью готов к началу октября», — приводит слова Баральди Eurohoops.
В июле 32-летний Теодосич подписал контракт с «Виртусом». Соглашение рассчитано на три сезона. Баскетболист должен был войти в состав сборной Сербии, которая выступила на чемпионате мира, где заняла пятое место, но из-за травмы ноги ему пришлось пропустить турнир. У Милоша диагностировали плантарный фасциит.
Последние два сезона Теодосич провёл в составе клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс». С 2011 по 2017 год сербский баскетболист выступал за ЦСКА, с которым в 2016 году стал чемпионом Евролиги.
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