Президент «Автодора» обвинил бывшего врача клуба в ситуации с допингом Баландина

Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда вдвое сократить срок дисквалификации Романа Баландина, который до отстранения выступал за саратовскую команду. Дисквалификацию сократили до двух лет, и теперь Баландин может вернуться в баскетбол.
«Нами создан прецедент: впервые в истории российскому спортивному клубу удалось отстоять своего игрока и сократить срок дисквалификации на два года. Не снимаю ответственности с Романа, но вину в произошедшем в первую очередь возлагаю на бывшего врача нашей команды, который был в курсе намерений молодого игрока, но отнёсся к ним халатно и не предотвратил нарушение антидопинговых правил, а также заблаговременно не уведомил об этом руководство клуба.
Мельдоний доступен всем и продаётся в любой аптеке. Считаю, два года вне баскетбола за его употребление – и так более чем серьёзное наказание за непреднамеренное действие», — приводит слова Родионова пресс-служба клуба.
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