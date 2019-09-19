Харден пообещал стать чемпионом НБА с «Хьюстоном»

30-летний защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден выразил надежду, что ему удастся стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе своей нынешней команды. В текущее межсезонье состав «Хьюстона» пополнил Расселл Уэстбрук, выступавший за «Оклахома-Сити Тандер».
«Есть и другие пути, которыми можно прийти к победе в чемпионате. Вероятно, я мог бы уже сейчас иметь титул в своём послужном списке. Но меня устраивает, что я ищу свой путь в «Хьюстоне». Я найду возможность выиграть титул — по крайней мере один. Я сделаю это в Хьюстоне. Но не скажу, что это пожирает меня изнутри», — приводит слова Хардена Bleacher Report.
Действующими чемпионами НБА являются «Торонто Рэпторс», которые в финальной серии победили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.
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