На ESPN выбрали лучших игроков НБА за 10 лет

Журналисты ESPN составили рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации за десять лет. На первом месте расположился трёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, первый номер драфта 2003 года, который выступал за «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит», а в настоящее время готовится ко второму сезону в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Второе место занял Стефен Карри, который на протяжении всей карьеры выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». На счету Карри три чемпионских титула в НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах.

На третьем месте обосновался двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, который в текущее межсезонье перешёл из «Голден Стэйт» в «Бруклин Нетс». Четвёртую и пятую строчки разделили Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), двукратный чемпион НБА, побеждавший в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс».