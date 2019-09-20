Мадонна предлагала $ 20 млн пятикратному чемпиону НБА Родману за беременность

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман, выступавший за «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз», заявил, что американская певица Мадонна заплатила бы ему $ 20 млн, если бы забеременела от него. Родман и Мадонна встречались в начале 90-х, и баскетболист рассказал, что певица так хотела стать матерью, что готова была выложить за это крупную сумму.

«Она сказала, что заплатит мне $ 20 млн, если забеременеет от меня. Это в том случае, если ребёнок родится», — приводит слова Родмана Metro.

58-летний Родман добавил, что не согласен с утверждением, будто бы он стал популярен благодаря Мадонне. По его мнению, это певица пыталась вернуть себе популярность, встречаясь с ним.

«Всё наоборот. В 1993 году её карьера шла на спад. Она встречалась со мной, потому что я был плохим парнем, находясь на подъёме», — сказал он.