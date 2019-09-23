Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты клубов

Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов, участвующих в турнире. Клубом с самым большим бюджетом оказался ЦСКА, чьи доходы в сезоне-2018/19, в том числе спонсорские поступления, призовые, продажа билетов и реклама, составили 2,861 млрд рублей, сообщает ТАСС.
На второй строчке расположились «Химки» (2,34 млрд рублей). Планку в 1 млрд рублей преодолели ещё три клуба: «Зенит» (1,870 млрд рублей), «Локомотив-Кубань» (1,309 млрд рублей) и УНИКС (1,001 млрд рублей).
«Нижний Новгород», «Парма», «Енисей» и «Автодор» не добрались даже до 500 млн рублей. Их бюджеты — 435, 233, 232 и 208 млн рублей соответственно.
Бюджет Единой лиги ВТБ оказался профицитным. Доходы организации в сезоне-2018/19 составили 712,710 млн рублей, а расходы — 666,997 млн рублей.
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