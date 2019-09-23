С. Иванов высказался за отмену запрета продажи пива на баскетбольных аренах

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался в пользу разрешения продажи пива на баскетбольных аренах.
«Да, я сторонник принятия такого решения. Уж по крайней мере на баскетбольных, гандбольных и волейбольных аренах это можно было бы сделать. У нас совсем другая культура боления. На этих аренах нет фанатов, которые всё портят. И если это произойдёт, а я надеюсь на это рано или поздно, финансирование клубов увеличится.
Это не будут стеклянные бутылки, это должно быть разливное пиво, которое продаваться будет в кулуарах арены и разливаться в пластиковые стаканчики. Почему-то на чемпионате мира по футболу всё прошло идеально, никаких проблем не было. Я не понимаю, почему противники пива на стадионах так боятся. Хотя бы на баскетбольных, хоккейных, волейбольных аренах, на том же теннисе.
Пиво, кстати, может быть, как алкогольное, так и безалкогольное. На выбор – кому что нравится», — цитирует Иванова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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