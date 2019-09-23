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Корстин — о трансляциях Единой лиги ВТБ: права покупают за тысячу рублей, смешно

Корстин — о трансляциях Единой лиги ВТБ: права покупают за тысячу рублей, смешно
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин на пресс-конференции, посвящённой открытию сезона, рассказала о ситуации с правами на телетрансляции матчей турнира.

«Мы продаём свои медиаправа за границу. Прошлый наш контракт был на сумму 1 млн евро, — делится информацией Корстин. — И действовал он 3 года. В этом году мы подписали новый договор с увеличенной суммой. Теперь она составляет 1,3 млн евро. Ещё 200 тыс. мы зарабатываем с наших диджитал-прав.

Что касается реализации наших прав на территории России, то сейчас это невозможно, к сожалению. Рынок к этому не готов. Мы работаем над улучшением качества нашего продукта. Вкладываем средства в производство и показ матчей. Игры категории А транслирует «Матч ТВ», а вот категории В и С мы производим совместно с клубами. И тратим на это немалые деньги.

Считаю, что качество нашего продукта постоянно улучшается. Но в России рынок пока не готов заплатить нам какую-то сумму. Можно сказать, что Матч ТВ покупает наши права за тысячу рублей. Это смешно».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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