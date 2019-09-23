Корстин — о трансляциях Единой лиги ВТБ: права покупают за тысячу рублей, смешно

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин на пресс-конференции, посвящённой открытию сезона, рассказала о ситуации с правами на телетрансляции матчей турнира.
«Мы продаём свои медиаправа за границу. Прошлый наш контракт был на сумму 1 млн евро, — делится информацией Корстин. — И действовал он 3 года. В этом году мы подписали новый договор с увеличенной суммой. Теперь она составляет 1,3 млн евро. Ещё 200 тыс. мы зарабатываем с наших диджитал-прав.
Что касается реализации наших прав на территории России, то сейчас это невозможно, к сожалению. Рынок к этому не готов. Мы работаем над улучшением качества нашего продукта. Вкладываем средства в производство и показ матчей. Игры категории А транслирует «Матч ТВ», а вот категории В и С мы производим совместно с клубами. И тратим на это немалые деньги.
Считаю, что качество нашего продукта постоянно улучшается. Но в России рынок пока не готов заплатить нам какую-то сумму. Можно сказать, что Матч ТВ покупает наши права за тысячу рублей. Это смешно».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 23 сентября 2019
-
16:08
-
14:46
-
13:47
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:24
-
11:21
-
10:17
-
09:23
-
04:27
-
00:57
- 22 сентября 2019
-
23:36
-
22:05
-
20:01
-
18:17
-
17:01
-
15:54
-
14:55
-
13:42
-
12:22
-
11:42
-
10:18
-
09:15
-
00:19
- 21 сентября 2019
-
23:41
-
22:36
-
21:59
-
20:53
-
19:59
-
17:53
-
16:20
-
15:26
-
13:50
-
11:54