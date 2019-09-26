Форвард «Химок» установил антирекорд Единой лиги ВТБ

«Химки» одержали победу в матче открытия очередного сезона Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» из Польши. Подмосковный клуб выиграл встречу со счётом 79:75, а его форвард Янис Тимма установил рекорд турнира по количеству трёхочковых бросков без единого попадания. Тимма совершил 11 бросков из-за дуги, но ни разу не попал.

27-летний латвийский баскетболист провёл на паркете 31 минуту, набрав 7 очков и собрав 5 подборов.

Антирекорд Единой лиги ВТБ по общему количеству неудачных трёхочковых бросков в одном матче принадлежит Рональду Кларку из «Байзонс». Во встрече с «Автодором» в 2016 году Кларк 24 раза бросил с дальней дистанции: 10 бросков оказались удачными, а 14 не достигли цели.

Следующий матч в рамках турнира «Химки» проведут на выезде 29 сентября, когда их соперником станет эстонский «Калев».