Более 70% бюджета «Жальгириса» уйдёт на зарплату игрокам

Бюджет баскетбольного клуба «Жальгирис» (Каунас) на сезон-2019/20 составил € 11,9 млн. При этом € 8,5 млн будет израсходовано на зарплату спортсменам. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Донатас Урбонис.
«Жальгирис» официально представил ожидаемый бюджет на сезон-2019/20: € 11,9 млн. Ожидается, что € 8,5 млн уйдёт на зарплаты», — написал журналист в своём «твиттере».
«Жальгирис» является многократным победителем чемпионатов СССР и Литвы по баскетболу. Также на его счету победа в Евролиге в сезоне-1999.
В минувшем сезоне «Жальгирис» занял восьмое место в регулярном чемпионате Евролиги и вышел в плей-офф, где проиграл четвертьфинальную серию «Фенербахче» со счётом 1-3.
В сезоне-2019/20 первый матч в рамках Евролиги «Жальгирис» проведёт 4 октября. Литовский клуб примет «Басконию».
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