В ЦСКА рассказали, когда новичок Куфос вернётся в строй

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что центровой Коста Куфос, присоединившийся к команде в это межсезонье, будет готов выйти на паркет через три недели.

«Коста сейчас чувствует боль, доктора говорят, что его восстановление займет три недели. Очень жаль, что мы не имеем в своём распоряжении полного состава. Болельщики должны знать, что мы продолжим сыгрываться и строить команду в начале сезона, нам нужно забыть то, что было в прошлом сезоне, и построить новую команду», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Куфос, выбранный «Ютой Джаз» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года под 23-м номером, провёл в НБА 11 сезонов. Его последней командой были «Сакраменто Кингз».

Послезавтра, 28 сентября, ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ сыграет с «Енисеем» на выезде.

