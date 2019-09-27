С. Иванов: перед дебилами извиняться не стану, а болельщиков не оскорблял

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу футбольных болельщиков. Иванов высказался за возвращение продажи пива на баскетбольных матчах, сказав: «Там другая культура боления, там нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые всё это дело портят». Лебедев посчитал это оскорблением миллионов российских граждан и призвал Иванова извиниться.

«Я удивлён, что депутат Лебедев не понимает смысловой и семантической разницы между словами «болельщик» и «фанат». Болельщиков подавляющее большинство. Фанатов, которые хулиганят на футбольных аренах, очень мало. Но когда они используют пиротехнику, громкие матерные кричалки, поджигают кресла, они, конечно, наносят большой вред футболу. А штрафуются за это клубы, которые не виноваты.

Фанатам неинтересен спорт, неинтересен результат. Им главное — самовыразиться, похулиганить. И в последние годы МВД заводит так называемые чёрные списки, в которых уже несколько тысяч человек. Вот это и есть фанаты-дебилы.

Вообще, я употребил ту фразу в привязке к возможному возвращению пива на спортивные арены. Вот именно из-за этих дебилов пиво не возвращается. И эти дебилы подводят не только футбол, но и все остальные виды спорта — баскетбол, хоккей и другие, где таких проявлений, к счастью, нет. Там другая культура боления, я именно этими словами всё и сказал. Так что извиняться мне не перед кем: перед дебилами я извиняться не буду, а болельщиков я и не оскорблял», — цитирует Иванова «Матч ТВ».