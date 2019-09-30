«Химки» сообщили о повреждении голеностопа у Карасёва

Стало известно, почему форвард баскетбольного клуба «Химки» Сергей Карасёв не выходил на паркет в концовке матча Единой лиги ВТБ с «Калевом». У Карасёва выявили повреждение голеностопа. О степени серьёзности повреждения станет известно позднее, сообщает пресс-служба клуба.

«Химки», сыгравшие с «Калевом» на выезде, одержали победу со счётом 86:63, выиграв каждую из четырёх четвертей. Эта победа стала второй для подмосковного клуба в нынешнем сезоне. В первом матче «Химки» дома победили «Зелену Гуру» со счётом 79:75.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Химки» проведут на выезде 6 октября, их соперником станет «Енисей».

В Евролиге «Химки» стартуют 3 октября домашним матчем с «Маккаби» (Тель-Авив).

16 очков Тиммы помогли «Химкам» разгромить «Калев»