Прохоров не исключил, что когда-нибудь снова вложится в спорт

Российский бизнесмен Михаил Прохоров не исключил, что в будущем вновь примется вкладывать средства в спорт. В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи клуба НБА «Бруклин Нетс» бизнесмену Джозефу Цаю. Общую сумму сделки оценивают в $ 3,3—3,5 млрд, что является рекордом в истории спортивной индустрии.

«Не знаю, буду ли я когда-нибудь ещё инвестировать в спорт, но не исключаю такой возможности. Тем более что теперь могу с уверенностью опираться на полученный опыт», — приводит слова Прохорова ТАСС.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $ 223 млн, когда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В 2015 году он завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций «Бруклина» и стал единоличным владельцем клуба.