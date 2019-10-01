Итудис: с Джеймсом у ЦСКА всегда есть +10, +11 очков

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением об игре новобранца Майка Джеймса и рассказал о становлении команды в новом сезоне.

«Майк знает свою роль в команде. Нет сомнений, что он может забивать и создавать моменты. Когда команде нужно забивать, он может это сделать. Когда нужна креативность, на него можно положиться.

С Майком у нас есть +10, +11 очков. Но это работает и с другими игроками, не только с ним. Это не индивидуальная игра, Майку нужно пространство, заслоны, помощь. В целом мы продолжаем познавать друг друга, учиться, команда — Майк, Майк — команда. Мы много говорим с ним. Это не будет просто. Создать команду за месяц нельзя, на это уходят годы. Мы в стадии становления, это очевидно», — сказал Итудис в интервью пресс-службе ЦСКА.