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Плаза: пугает, что «Зенит» совершил слишком много невынужденных ошибок

Плаза: пугает, что «Зенит» совершил слишком много невынужденных ошибок
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер БК «Зенит» Жоан Плаза прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зелена Гура» (92:67). Этот матч стал первым для питерцев в новом сезоне.

«В концовке у Антона Пушкова случилась травма, и это меня пугает. А ещё меня пугает то, что мы совершили слишком много ошибок, невынужденных ошибок. Иногда это случалось из-за обороны «Зелена Гуры», но часто — из-за нашей собственной несобранности.

Конечно, в первом официальном матче всегда пытаешься найти свою игру, но такому количеству ошибок я не вижу объяснения.

Из хорошего могу отметить то, что мы выиграли все четыре четверти, сделали 24 результативных передачи на команду и неплохо делились мячом в нападении. Это означает, что мы на правильном пути», — цитирует Плазу пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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