В «Зените» назвали примерные сроки восстановления Пушкова

Центровой «Зенита» Антон Пушков не смог доиграть матч Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой», который состоялся вчера, 1 октября. В «Зените» сообщили, что возвращения Пушкова в строй можно ожидать примерно через три недели.

«Антон Пушков, который не смог продолжить вчерашнюю игру с «Зеленой Гурой», выбыл на три недели из-за повреждения правой руки. Процесс восстановления полностью зависит от того, как будет проходить регенерация кожи, поэтому сроки восстановления сугубо индивидуальны. Поправляйся, Антон!» — сказано в сообщении в официальном «твиттере» клуба.

В выездной встрече с «Зеленой Гурой» «Зенит» одержал победу со счётом 92:67. Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ клуб из Санкт-Петербурга проведёт на выезде 7 октября, когда его соперником станет ЦСКА.

