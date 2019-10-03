УНИКС отменил презентацию, назначенную на 4 октября

В баскетбольном клубе УНИКС отменили презентацию команды, изначально запланированную на завтра, 4 октября. О причинах такого решения не сообщается.
«Дорогие болельщики! Презентация команды 4 октября отменяется. Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой.
Приносим свои извинения и ждём вас на первой домашней игре 6 октября. В 18:00 играем с «Астаной», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» клуба.
Матч УНИКСа с «Астаной» состоится в рамках Единой лиги ВТБ.
Вчера, 2 октября, казанский клуб сыграл с «Брешией» в матче 1-го тура группового турнира Еврокубка. Итальянский клуб оказался сильнее и победил со счётом 84:75. Следующий матч в Еврокубке УНИКС проведёт дома 9 октября, когда его соперником станет «Цедевита».
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