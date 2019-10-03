Куртинайтис: Шведу было непросто играть 30 минут

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подмосковного клуба над «Маккаби» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 89:83.

«Мы не расслаблялись. У нас были некоторые проблемы с разыгрывающими, ведь Йович травмирован. В итоге нам пришлось использовать лишь Алексея Шведа. И ему непросто играть 30 минут, во время предсезонки он был травмирован. Конечно, тяжело отыграть 30 минут в Евролиге.

Но мы смогли удержать нужный результат после того, чего добились в третьей четверти. Я рад, что мы победили. Конечно, нам нужно ещё над многим работать и многое улучшать, но это в будущем. Сейчас я просто рад победе. Йеребко и Гилл обладают большим потенциалом, они могут играть намного лучше, чем сегодня. Но я рад, что их энергии и силы оказалось сегодня достаточно для победы», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба Евролиги.