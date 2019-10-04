Итудис: в Евролиге можно было бы вручать чемпионские перстни, как в НБА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от старта в Евролиге. Москвичи сегодня, 4 октября, сыграют в гостях с «Валенсией». По мнению Итудиса, руководству Евролиги стоит брать пример с НБА, где победителям вручают чемпионские перстни. ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Евролигу, победив в финале «Анадолу Эфес».

«Нам предстоит тяжёлая выездная игра на старте Евролиги. Мы знаем, что Евролига – это марафон, и каждая игра здесь – как марафон. У всех самые высокие ожидания. Мы продолжаем налаживать взаимопонимание и становимся настоящей командой. Это не значит, что мы не будем бороться за победу. Мы уже отсмотрели много матчей «Валенсии». Они играют в высоком темпе, создаваемом защитниками, его поддерживают и их «большие». У них вообще очень высокая и атлетичная команда, на площадке они используют много разных схем.

Ещё я хочу сказать, что было бы здорово, если бы действующий чемпион Евролиги проводил стартовую игру дома. Евролига проводила бы церемонию поднятия чемпионского флага. Без разницы, кто бы стал чемпионом. Можно, например, вручать чемпионские перстни, как это делают в НБА. В обоих же случаях мы начинали следующий после чемпионства сезон в Евролиге на выезде. Нам оба раза противостояли чемпионы Еврокубка. В первый раз «Галатасарай», сейчас – «Валенсия», — сказал Итудис в интервью клубной пресс-службе.