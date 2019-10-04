Кириленко: проведение женского чемпионата мира в России станет хорошим стимулом

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал возможное проведение в России чемпионата мира по баскетболу среди женщин в 2022 году. По мнению Кириленко, подобное событие будет способствовать росту интереса к женскому баскетболу. Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало идею подачи заявки на проведение этого турнира в Екатеринбурге.

«Для подачи заявки на проведение любого крупного международного турнира необходима правительственная гарантия. Естественно, нужно собрать много документов, учесть множество технических моментов, финансирование, возможность и целесообразность проведения чемпионата мира. В плане целесообразности никаких вопросов нет: на территории нашей страны никогда не проходили чемпионаты мира по баскетболу. И наша заявка была единогласно поддержана всеми членами комиссии.

Насколько мне известно, на данный момент реальный конкурент у нас один – это Австралия. Особенно с учётом того, что последний чемпионат мира проходил на европейском континенте – в Испании. Правда, возможен вариант подачи заявки Китая. До февраля мы должны предоставить в ФИБА все необходимые документы.

Считаю, проведение столь масштабного баскетбольного турнира очень важно. Как я уже сказал, у нас никогда не проходили такие значимые баскетбольные события. За четыре года мы проделали огромный путь – от нашей дисквалификации до возможности принять чемпионат мира. Но это вовсе не значит, что на этом нужно останавливаться. У нас по-прежнему немало проблем, есть над чем работать. Особенно учитывая смену поколений и приход молодых игроков на ведущие роли в национальную команду.

Если удастся получить столь крупный турнир, это будет огромный успех всей баскетбольной общественности, ещё один шаг вперед. Плюс, конечно, хороший стимул для подрастающего поколения. Практика показывает, что после чемпионатов мира наступает оживление и благоприятная атмосфера для развития вида спорта. Мы в этом убедились на примере хоккея и футбола», — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.