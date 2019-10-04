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Плаза: «Альба» играла намного лучше «Зенита», мы не заслуживали победу

Плаза: «Альба» играла намного лучше «Зенита», мы не заслуживали победу
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер питерского «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче Евролиги с «Альбой». «Зенит» в дебютной встрече на турнире проиграл со счётом 65:85.

«Альба» одержала заслуженную победу. Они играли намного лучше нас. Тут нечего даже обсуждать. «Альба» решила исход игры во второй четверти, когда они обеспечили себе огромное преимущество.

В других 10-минутках игра была менее односторонней, но мы уже слишком сильно отстали. Мы плохо оборонялись, не отвечали на удар, дали «Альбе» лёгкие очки. В то же время мы промахивались в простых бросках из-под кольца. Мы не заслуживали победы», — цитирует Плазу пресс-служба Евролиги.

В следующем туре «Зенит» на своём поле будет принимать «Барселону».

«Зенит» потерпел крупное поражение от «Альбы» в дебютном матче в Евролиге
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