Плаза: «Альба» играла намного лучше «Зенита», мы не заслуживали победу

Главный тренер питерского «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче Евролиги с «Альбой». «Зенит» в дебютной встрече на турнире проиграл со счётом 65:85.

«Альба» одержала заслуженную победу. Они играли намного лучше нас. Тут нечего даже обсуждать. «Альба» решила исход игры во второй четверти, когда они обеспечили себе огромное преимущество.

В других 10-минутках игра была менее односторонней, но мы уже слишком сильно отстали. Мы плохо оборонялись, не отвечали на удар, дали «Альбе» лёгкие очки. В то же время мы промахивались в простых бросках из-под кольца. Мы не заслуживали победы», — цитирует Плазу пресс-служба Евролиги.

В следующем туре «Зенит» на своём поле будет принимать «Барселону».