Итудис: ЦСКА контролировал игру с начала и до конца

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог стартового матча москвичей в новом сезоне в Евролиге. В первом туре регулярного чемпионата ЦСКА разгромил «Валенсию» со счётом 96:71.

«Я не знал, что ЦСКА впервые победил в Валенсии. Что ж, мы вдвойне довольны. Сегодня мы провели очень хороший матч, выдающийся, в целом.

Мы сыграли с очень сильной командой, победителем Еврокубка. У них был богатый арсенал, надо было придумывать, как их остановить. Нужно было найти возможность препятствовать тому, как они переводят мяч по площадке, нейтрализовать их преимущество в габаритах, блоке, подборах у чужого щита.

Думаю, мы контролировали игру с начала и до конца. Мы отнеслись очень серьёзно. Но я уже сказал своим игрокам, что они заслуживают похвалу за такой старт. Важна стабильность, она приносит победы в этом турнире. Это марафон, мы вышли на важную дорогу, которая поможет обрести уверенность», — цитирует Итудиса пресс-служба Евролиги.