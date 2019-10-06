Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Прифтис призвал игроков УНИКСа быть более серьёзными и агрессивными

Прифтис призвал игроков УНИКСа быть более серьёзными и агрессивными
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Для УНИКСа и «Астаны» этот матч будет первым в новом сезоне в рамках Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, мы начали этот сезон с отрицательным результатом. Нам нужно это преодолеть, прямо сейчас нам нужно справиться с этим состоянием и подготовиться к игре с «Астаной». Это первая игра в Единой лиге ВТБ. Мы должны предстать более серьёзными и энергичными. Очень много будет зависеть от нас.

Что касается «Астаны», то в этом сезоне это практически новая команда. Команду покинули все легионеры. Они стараются показать лучший результат по сравнению с прошлым годом. Но повторюсь, все зависит от нас. Мы должны быть серьёзны, агрессивны, мы должны играть более мощно», — цитирует Прифтиса пресс-служба УНИКСа.

Прифтис — о поражении от «Брешии»: УНИКС оказался не готов к первой четверти
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019