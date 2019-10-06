Прифтис призвал игроков УНИКСа быть более серьёзными и агрессивными

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Для УНИКСа и «Астаны» этот матч будет первым в новом сезоне в рамках Единой лиги ВТБ.
«К сожалению, мы начали этот сезон с отрицательным результатом. Нам нужно это преодолеть, прямо сейчас нам нужно справиться с этим состоянием и подготовиться к игре с «Астаной». Это первая игра в Единой лиге ВТБ. Мы должны предстать более серьёзными и энергичными. Очень много будет зависеть от нас.
Что касается «Астаны», то в этом сезоне это практически новая команда. Команду покинули все легионеры. Они стараются показать лучший результат по сравнению с прошлым годом. Но повторюсь, все зависит от нас. Мы должны быть серьёзны, агрессивны, мы должны играть более мощно», — цитирует Прифтиса пресс-служба УНИКСа.
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