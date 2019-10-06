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В частный самолёт «Сакраменто Кингз» ударила молния

В частный самолёт «Сакраменто Кингз» ударила молния
Баскетбол / НБА 0

В частный самолет «Сакраменто Кингз» во время посадки в Англии ударила молния, сообщил обозреватель ESPN Марк Джей Спирс в «твиттере».

«Сакраменто» возвращался из Индии, где проходили их предсезонные матчи с «Индианой Пэйсерс», в Англии была плановая остановка.

Спирс попросил не волноваться поклонников рэпера Дрейка, на чьём самолёте летели игроки и тренеры «Сакраменто».

Речь идёт о другом частном борте, который использовали генеральный менеджер Владе Дивац, владелец Вивек Ранадиве и остальные руководители клуба.

В сезоне-2018/19 «Сакраменто» не вышел в плей-офф, закончив регулярный чемпионат с 39 победами и 43 поражениями. В первом матче нового сезона НБА «Кингз» 23 октября встретятся с «Финикс Санз».

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