В частный самолёт «Сакраменто Кингз» ударила молния
В частный самолет «Сакраменто Кингз» во время посадки в Англии ударила молния, сообщил обозреватель ESPN Марк Джей Спирс в «твиттере».
«Сакраменто» возвращался из Индии, где проходили их предсезонные матчи с «Индианой Пэйсерс», в Англии была плановая остановка.
Спирс попросил не волноваться поклонников рэпера Дрейка, на чьём самолёте летели игроки и тренеры «Сакраменто».
Речь идёт о другом частном борте, который использовали генеральный менеджер Владе Дивац, владелец Вивек Ранадиве и остальные руководители клуба.
В сезоне-2018/19 «Сакраменто» не вышел в плей-офф, закончив регулярный чемпионат с 39 победами и 43 поражениями. В первом матче нового сезона НБА «Кингз» 23 октября встретятся с «Финикс Санз».
Рэпер одолжил клубу НБА самолёт для перелёта в Индию
- 6 октября 2019
-
13:23
-
11:58
-
11:04
-
09:49
-
09:05
-
00:38
-
00:30
- 5 октября 2019
-
23:19
-
21:32
-
20:22
-
19:07
-
16:52
-
16:00
-
14:53
-
13:37
-
12:38
-
12:06
-
10:51
-
00:29
- 4 октября 2019
-
23:59
-
23:43
-
22:40
-
22:30
-
21:23
-
20:33
-
19:19
-
18:20
-
17:43
-
16:10
-
14:52
-
13:43
-
12:50
-
11:50
-
10:46
-
09:15
Партнерский контент