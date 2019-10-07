В Германии обокрали дом игрока НБА на € 500 тыс.
Воры проникли в дом немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер», и вынесли оттуда деньги и драгоценности, сообщает Spiegel.
Инцидент произошёл в немецком городе Брауншвейге. Воры проникли в жилище 25-летнего баскетболиста ночью. Дверь в доме оказалась открытой. Общая сумма ущерба оценивается в € 500 тыс. Преступники объявлены в розыск.
Шрёдер был выбран «Атлантой Хоукс» под 17-м номером на драфте НБА 2013 года. Всего на счету немца 431 матч в регулярном чемпионате, а средние показатели — 13,4 очка и 4,6 передачи за игру.
Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Оклахома» сыграет в ночь с 8 на 9 октября мск с «Даллас Маверикс».
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