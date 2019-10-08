Пирс предрёк чемпионство «Милуоки» с Адетокунбо

Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс, завоевавший титул в составе «Бостон Селтикс», сказал, что в предстоящем сезоне чемпионом станет «Милуоки Бакс», лидером которого является представитель Греции Яннис Адетокунбо.
«Считаю, «Милуоки» победит. Грик Фрик (Адетокунбо. — Прим. «Чемпионата») — лучший игрок НБА. Он станет самым ценным игроком и приведёт «Бакс» к титулу», — приводит слова Пирса NESN.
В сезоне-2018/19 Адетокунбо признали самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата и включили в первую символическую сборную сезона. В плей-офф «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, где со счётом 2-4 уступил «Торонто Рэпторс», будущему чемпиону.
Адетокунбо, выбранный на драфте НБА 2013 года под 15-м номером, провёл шесть сезонов в составе «Милуоки».
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