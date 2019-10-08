Nike отреагировала на политический скандал, в который втянули «Хьюстон»

В Nike отреагировали на политический скандал, связанный с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс». Компания убрала с китайской версии своего официального сайта атрибутику и товары, связанные с «Хьюстоном».

Ранее генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори поддержал в «Твиттере» антикитайские протесты в Гонконге. Мори оставил сообщение: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг», однако впоследствии удалил твит.

После поста Мори от «Хьюстона» отказались китайские спонсоры, а многие болельщики объявили, что не станут смотреть игры команды.

Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч «Рио-Гранде» и «Техаса», фарм-команд «Хьюстона» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в октябре.