Nike отреагировала на политический скандал, в который втянули «Хьюстон»
В Nike отреагировали на политический скандал, связанный с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс». Компания убрала с китайской версии своего официального сайта атрибутику и товары, связанные с «Хьюстоном».
Ранее генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори поддержал в «Твиттере» антикитайские протесты в Гонконге. Мори оставил сообщение: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг», однако впоследствии удалил твит.
После поста Мори от «Хьюстона» отказались китайские спонсоры, а многие болельщики объявили, что не станут смотреть игры команды.
Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч «Рио-Гранде» и «Техаса», фарм-команд «Хьюстона» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в октябре.
Результаты предсезонных матчей НБА за 7 октября 2019 года
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