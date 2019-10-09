Китай может отменить предсезонные матчи «Лейкерс» – «Нетс»

Существует вероятность, что китайские власти отменят два предсезонных матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс», которые должны пройти на этой неделе в Шанхае и Шэньчжэне, сообщает New York Times.



Сложная ситуация возникла после того, как НБА была втянута в политический конфликт с Китаем из-за комментария генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал в «Твиттере» продемократических протестующих в Гонконге. Несмотря на то что твит был сразу удалён, Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Рокетс».



Первый матч «Лейкерс» – «Нетс» должен пройти завтра, 10 октября, в Шанхае, второй – 12 октября в Шэньчжэне.



Во вторник китайский государственный канал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.

Чем закончится конфликт НБА и Китая?