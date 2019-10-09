Результаты предсезонных матчей НБА за 8 октября 2019 года

В ночь с 8 на 9 октября мск состоялись четыре матча в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.
«Майами Хит» победил «Сан-Антонио Спёрс». Первую четверть выиграл «Сан-Антонио», однако затем «Майами» перехватил инициативу и довёл дело до победы. Итоговый счёт — 107:89 в пользу «Хит».
«Оклахома-Сити Тандер» выиграл у «Даллас Маверикс». «Оклахома» лидировала на протяжении всей встречи, за исключением небольших отрезков в первой и третьей четвертях, и победила с разницей в 15 очков. Окончательный счёт — 119:104 в пользу «Тандер».
«Финикс Санс» оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз». «Финикс» ещё в первой четверти создал хороший задел для победы, выиграв десятиминутку с разницей в 11 очков. «Миннесота» сумела отыграть отставание, однако концовка осталась за «Санс». Итоговый счёт — 111:106 в пользу «Финикса».
«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома уступил «Денвер Наггетс». Всё, чего удалось добиться «Портленду» в ходе встречи, — отрыв в 4 очка в ходе второй четверти. «Денвер» быстро отыграл отставание, вышел вперёд и больше не упускал лидерства. Окончательный счёт — 105:94 в пользу «Наггетс».
НБА. Предсезонные матчи
«Майами» — «Сан-Антонио» — 107:89 (22:23, 31:23, 28:18, 26:25)
«Оклахома» — «Даллас» — 119:104 (33:28, 33:34, 31:27, 22:15)
«Финикс» — «Миннесота» — 111:106 (37:26, 19:28, 34:28, 21:24)
«Портленд» — «Денвер» — 94:105 (22:27, 28:25, 18:26, 26:27).
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