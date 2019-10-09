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В Шанхае сорвали баннеры матча «Лейкерс» — «Бруклин»

В Шанхае сорвали баннеры матча «Лейкерс» — «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В Сети появилась видеозапись того, как в китайском городе Шанхае срывают баннеры, посвящённые матчам клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». «Лейкерс» и «Бруклин» должны сыграть в Шанхае завтра, 10 октября, а в Шэньчжэне — 12 октября. Официального объявления об отмене встреч ещё нет, но вероятность этого весьма велика.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike удалили все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское государственное телевидение отменило показы матчей НБА.

Журналистам ESPN запретили обсуждать политику Китая на фоне скандала с твитом
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