Журналистам ESPN запретили обсуждать политику Китая на фоне скандала с твитом

Руководство ESPN запретило сотрудникам затрагивать тему политической ситуации между Китаем и Гонконгом и порекомендовало сосредоточиться на проблемах, связанных с баскетболом, в любых обсуждениях скандальной истории с Дэрилом Мори, генеральным менеджером клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс». Соответствующее распоряжение разослано во все программы, которые выходят на канале, сообщает издание Deadspin.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

Источники издания в ESPN подтвердили, что руководители канала внимательно следят за тем, как эта тема обсуждается в программах.

В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита