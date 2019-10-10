Результаты предсезонных матчей НБА за 9 октября 2019 года

В ночь с 9 на 10 октября мск состоялось пять матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Детройт Пистонс» дома победил «Даллас Маверикс», несмотря на то что после первой половины матча уступал с разницей в девять очков. Окончательный счёт — 124:117 в пользу «Детройта».

«Орландо Мэджик» на выезде расправился с «Атлантой Хоукс». Первую четверть выиграла «Атланта», однако в оставшихся десятиминутках сильнее оказался «Орландо». Итоговый счёт — 97:88 в пользу «Мэджик».

«Майами Хит» на выезде одолел «Шарлотт Хорнетс». По итогам трёх четвертей преимущество «Майами» составляло 27 очков. В последней десятиминутке «Шарлотт» отыграл 13 очков, но на большее его не хватило. Окончательный счёт — 108:94 в пользу «Хит».

«Милуоки Бакс» дома разгромил «Юту Джаз». Яннис Адетокунбо из «Милуоки» стал самым результативным игроком встречи. На его счету 22 очка, 11 подборов и 4 передачи за 20 минут на паркете. Итоговый счёт — 133:99 в пользу «Бакс».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Решающий рывок «Нью-Орлеан» совершил в последней четверти, выиграв её со счётом 41:18. Первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон из «Пеликанс» стал самым результативным игроком матча. На его счету 29 очков, 4 подбора и 4 передачи за 27 минут. Окончательный счёт — 127:125 в пользу «Нью-Орлеана».

НБА. Предсезонные матчи

«Детройт» — «Даллас» — 124:117 (26:28, 24:31, 36:27, 38:31)

«Атланта» — «Орландо» — 88:97 (20:18, 24:28, 23:24, 21:27)

«Шарлотт» — «Майами» — 94:108 (23:31, 19:32, 21:27, 31:18)

«Милуоки» — «Юта» — 133:99 (34:23, 30:23, 37:22, 32:31)

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 125:127 (26:25, 45:33, 36:28, 18:41).