Результаты предсезонных матчей НБА за 10 октября 2019 года

В ночь с 10 на 11 октября мск состоялось три матча в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сакраменто Кингз» дома победил «Финикс Санз». «Финиксу» ни разу не удалось полидировать в ходе матча. Окончательный счёт — 105:88 в пользу «Сакраменто».

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз». «Голден Стэйт» выиграл каждую из четвертей. Итоговый счёт — 143:123 в пользу «Уорриорз».

«Денвер Наггетс» в гостях расправился с «Лос-Анджелес Клипперс». После первой половины встречи преимущество «Клипперс» составляло девять очков, однако во второй половине матча «Денвер» был сильнее. Окончательный счёт — 111:91 в пользу «Наггетс».

НБА. Предсезонные матчи

«Сакраменто» — «Финикс» — 105:88 (29:16, 22:21, 25:33, 29:18)

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 143:123 (35:31, 35:33, 41:37, 32:22)

«Клипперс» — «Денвер» — 91:111 (29:23, 32:29, 15:29, 15:30).