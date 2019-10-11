Результаты предсезонных матчей НБА за 10 октября 2019 года

В ночь с 10 на 11 октября мск состоялось три матча в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.
«Сакраменто Кингз» дома победил «Финикс Санз». «Финиксу» ни разу не удалось полидировать в ходе матча. Окончательный счёт — 105:88 в пользу «Сакраменто».
«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз». «Голден Стэйт» выиграл каждую из четвертей. Итоговый счёт — 143:123 в пользу «Уорриорз».
«Денвер Наггетс» в гостях расправился с «Лос-Анджелес Клипперс». После первой половины встречи преимущество «Клипперс» составляло девять очков, однако во второй половине матча «Денвер» был сильнее. Окончательный счёт — 111:91 в пользу «Наггетс».
НБА. Предсезонные матчи
«Сакраменто» — «Финикс» — 105:88 (29:16, 22:21, 25:33, 29:18)
«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 143:123 (35:31, 35:33, 41:37, 32:22)
«Клипперс» — «Денвер» — 91:111 (29:23, 32:29, 15:29, 15:30).
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