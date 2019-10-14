Тренер клуба НБА назвал Трампа беспомощным, бессильным и трусливым

Грег Попович, главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс», жёстко ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Трамп утверждал, что Попович и его коллега Стив Керр из «Голден Стэйт Уорриорз» всегда готовы критиковать США, но стесняются комментировать конфликт НБА и Китая.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

«Я сравнил лишь, как Адам Сильвер (комиссар НБА. — Прим. «Чемпионата») демонстрирует свои принципы и смелость в сложной ситуации, с тем, как наш президент реагирует в компании авторитарных лидеров других стран. Будь то Саудовская Аравия, Северная Корея, Россия, Турция, да кто бы то ни было, он выглядит довольно беспомощным, бессильным и трусливым в сравнении с ними.

Адам Сильвер поддержал нашу нацию и её принципы. В наши дни это очень важно. Иногда это отчасти по Оруэллу. Мы живём в стране, где хочется спросить: «Это действительно происходит?».

Но различие очевидное. Сравните, как наш президент ведёт себя с лидерами другими стран, как он общается с ними, с тем, как отреагировал Адам Сильвер. Я гордился им. Это было здорово», — цитирует Поповича журналист Джефф Макдональд в своём «твиттере».