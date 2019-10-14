Игрок сборной России рассказал, что поразило его в Китае

Защитник баскетбольного клуба МБА и сборной России Андрей Сопин, вошедший в состав национальной команды на чемпионате мира по баскетболу в Китае, поделился впечатлениями о стране.
ЧМ по баскетболу проходил с 31 августа по 15 сентября. Победителем турнира стала сборная Испании, а российские баскетболисты остановились на стадии второго группового этапа.
«В хорошем плане очень удивила инфраструктура: все эти высотки, развязки… В Москве едешь, можно увидеть развязку только в три уровня, а там — в семь-восемь!» — цитирует Сопина Sports.ru.
Сопин добавил, что за время пребывания в Китае успел соскучиться по русской кухне.
«Поначалу очень непривычно было питаться. Вроде бы меню европейское, но готовят-то всё равно китайцы, готовят так, как они умеют.
В Китае очень-очень хотелось съесть суп. Любой суп. Там нам в основном давали крем-суп. На привычный нам суп это не очень похоже.
И хотелось чего-нибудь русского, например скумбрии с картошечкой, солёный огурчик… А когда вернулся, попросил бабушку, чтобы она приготовила куриный бульончик», — сказал он.
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