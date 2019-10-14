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В Евролиге запретили наклейки на паркете внутри трёхочковой зоны

В Евролиге запретили наклейки на паркете внутри трёхочковой зоны
Баскетбол / Евролига 0

Евролига запретила наклейки на паркете внутри трёхочковой зоны, исключением станут лишь нарисованные краской логотипы, сообщает профсоюз игроков Евролиги (ELPA).

«Здоровье игроков должно быть на первом месте. А паркеты Евролиги будут выглядеть чище и безопаснее», — написала пресс-служба ELPA.

Фото доступно на странице профсоюза игроков Евролиги в «Твиттере».

Как ранее отмечал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин, баскетбольные клубы использовали наклейки разного качества и единого стандарта не существовало. Были случаи, когда игроки получали очень серьёзные травмы, поскальзываясь на них. И в целом баскетболисты часто жаловались по этому поводу.

Ожидается, что следующим шагом станет отказ от наклеек в центре площадки.

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