В Евролиге запретили наклейки на паркете внутри трёхочковой зоны
Евролига запретила наклейки на паркете внутри трёхочковой зоны, исключением станут лишь нарисованные краской логотипы, сообщает профсоюз игроков Евролиги (ELPA).
«Здоровье игроков должно быть на первом месте. А паркеты Евролиги будут выглядеть чище и безопаснее», — написала пресс-служба ELPA.
Фото доступно на странице профсоюза игроков Евролиги в «Твиттере».
Как ранее отмечал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин, баскетбольные клубы использовали наклейки разного качества и единого стандарта не существовало. Были случаи, когда игроки получали очень серьёзные травмы, поскальзываясь на них. И в целом баскетболисты часто жаловались по этому поводу.
Ожидается, что следующим шагом станет отказ от наклеек в центре площадки.
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