Обыграть ЦСКА и провалиться в Евролиге. Какой «Зенит» — настоящий?

Старт питерского «Зенита» в сезоне-2019/20 никак не назовешь удачным. Первая в истории Единой лиги ВТБ гостевая победа над ЦСКА не перекрывает два поражения в Евролиге с разницей 20+ очков и домашнюю осечку в той же Единой лиге против «Нижнего Новгорода». Дальнейшие перспективы команды Жоана Плазы выглядят весьма неутешительными.

Стоит начать с того, что летом «Зенит» получил «wild-card» Евролиги. Это повлекло за собой определённые последствия. Питерский клуб практически полностью обновил состав в межсезонье. Команду покинули все легионеры. Из прошлогоднего костяка в обойме Плазы остались только российские баскетболисты Евгений Воронов, Владислав Трушкин и Антон Пушков. Не сыгранность и нестабильность — логичные последствия при смене 75 процентов ростера. Но всё-таки не это можно считать главной причиной неудач «Зенита». Есть большие сомнения в квалификации пришедших исполнителей. Большинство из них просто не соответствуют уровню Евролиги.

Ему 33 года, и «Зенит» — его 14-й клуб. Кто такой Алекс Рэнфро Новичок питерцев — фигура неоднозначная. Но, кажется, это именно то, что нужно тренеру.

Колтон Айверсон и Тим Абромайтис перебрались в Санкт-Петербург из испанского «Тенерифе». Это клуб из Лиги чемпионов ФИБА. Лишний раз говорить об уровне этого турнира по сравнению с Евролигой не стоит. Айверсон пару лет назад поиграл за «Маккаби» в Евролиге, но без каких-то особых свершений. У Абромайтиса вообще нет опыта выступления в сильнейшем турнире континента. Справедливо сказать, что такие исполнители годятся для комплектования ростера команды Еврокубка, но никак не Евролиги. В эту же категорию можно отнести Алекса Ренфро и Остина Холлинза — ничем не выделяющихся американских гастарбайтеров, которые в последнее время выступали в клубах среднего калибра.

Матеуш Понитка, Эндрю Альбиси, Густаво Айон и Уилл Томас — четыре главных приобретения питерцев. Понитка и Альбиси выделялись на уровне Еврокубка, но слишком наивно рассчитывать, что они способны тащить команду в Евролиге. 33-летний Томас — MVP финала Еврокубка-2018/19 в составе «Валенсии». Он уже играл за испанцев в Евролиге позапрошлого сезона. Опять же, ничем примечательным американец не отметился, да еще и постарел на два года с тех пор. 34-летний Айон — двукратный чемпион Евролиги в составе «Реала». Его лучшие годы уже позади. Регресс мексиканца в минувшем сезоне был виден невооруженным глазом. Конечно, опытные исполнители полезны для «Зенита», но Айон просто физически не способен быть лидером команды калибра плей-офф Евролиги. Если говорить на чистоту: Густаво приехал в Питер доигрывать.



Конечно нельзя не отметить, что «Зенит» продуктивно поработал на российском рынке. Антон Понкрашов, Дмитрий Хвостов и Андрей Понкрашов — далеко не последние отечественные исполнители. Как бы то ни было, этого недостаточно для успеха на двух фронтах.



Ко всем бедам питерцев добавились травмы. Уже на старте сезона в лазарет угодили Пушков, Зубков и Айон. К счастью, мексиканец вылетел ненадолго. Густаво сломал нос в первом туре Евролиги против «Альбы» (65:85), но в последнем матче против «Нижнего Новгорода» (69:76) появился на паркете в защитной маске. Возвращения Пушкова ждать еще неделю, а вот Зубков вылетел на несколько месяцев.

«Зенит» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

Что получается в итоге? «Зенит» собрал классную команду… Для Еврокубка. Но не для Евролиги. Плаза реально смотрит на вещи. После крупного проигрыша в домашней игре против «Барселоны» (63:87) испанец отметил, что приоритетом для «Зенита» является Единая лига.



«Можно наслаждаться Евролигой, биться в этом турнире, но Единая лига ВТБ остается для нас приоритетом. Даже если мы выиграем Евролигу, но провалимся в домашнем чемпионате, то не сможем сыграть в главном турнире Европы в следующем сезоне. Попадем в Евролигу только в случае победы или выхода в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. Мы российская команда, и российский чемпионат для нас в приоритете», — сказал Плаза.

Если без розовых очков смотреть на вещи, то плей-офф Евролиги — недосягаемая цель для нынешнего состава «Зенита». Даже в Единой лиге ВТБ команду будет штормить, как показал матч с «Нижним Новгородом». Низкий уровень сыгранности и ограниченная ротация из-за травм приведут к проблемам в играх даже с середняками. С другой стороны, «Зенит» способен обыграть любого соперника в отдельно взятой игре. Победа над ЦСКА (82:79) была добыта за счет бойцовских качеств. Воронов и Понкрашов затаили обиду на армейцев и предстали в своем лучшем виде, а также передали боевой настрой партнерам по команде. К сожалению, Евгений и Антон не могут так играть в каждом матче.

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Сезон только начался, так что хоронить «Зенит» преждевременно. Рано или поздно игроки наладят взаимопонимание на площадке, так что питерцы будут стабильнее. К сожалению, к тому времени, скорее всего, станет почти на 100 процентов ясно, что «Зениту» не светит выход в плей-офф Евролиги.

Другое дело Единая лига. В значительной степени успешность сезона «Зенита» зависит от состояния здоровья игроков и ситуации в стане конкурентов. ЦСКА стоит особняком. Как бы кому-то не хотелось, но армейцы вряд ли отдадут титул чемпиона в Единой лиге. У «Химок» на бумаге более сильный состав, но лазарет постоянно переполнен ещё больше, чем у «Зенита». «Локомотив-Кубань» и УНИКС не выглядят непреодолимым барьером.

Лучший из реалистичных сценариев для «Зенита» — выход в финал Единой лиги и небольшой подъём вверх по турнирной таблице Евролиги (10-15 место). Это вполне можно будет считать успехом. Всё-таки попадание команды-дебютанта в плей-офф Евролиги — слишком смелая замашка. Самая большая польза этого сезона: «Зенит» почувствует вкус «большой игры» в сильнейшем турнире Старого Света. Этот опыт должен пригодиться в будущем.

Лучший из реалистичных сценариев для «Зенита» — выход в финал Единой лиги и небольшой подъем вверх по турнирной таблице Евролиги (10-15 место). Это вполне можно будет считать успехом. Всё-таки попадание команды-дебютанта в плей-офф Евролиги — слишком смелая замашка. Самая большая польза этого сезона: «Зенит» почувствует вкус «большой игры» в сильнейшем турнире Старого Света. Этот опыт должен пригодиться в будущем. Всё идёт к тому, что «Газпром» станет долгосрочным спонсором Евролиги. Очевидно, что «Зенит» оперативно включили в турнир в этом году не просто так. Евролига по аналогии с НБА становится закрытой лигой, ставящей коммерческий принцип во главу угла. Отказываться от денег «Газпрома» — крайне глупое решение. Президент Евролиги Жорди Бертомеу на публике может сколько угодно говорить об отказе выдавать постоянную лицензию «Зениту», но если «Газпром» всерьёз возьмётся за дело, то у испанца просто не будет иного выбора.