Результаты предсезонных матчей НБА за 14 октября 2019 года

В ночь с 14 на 15 октября мск состоялось шесть матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Майами Хит» дома победил «Атланту Хокс». «Атланта» выиграла первую четверть, однако в дальнейшем инициатива была на стороне «Майами». Окончательный счёт — 120:87 в пользу «Хит».

«Даллас Маверикс» на своей площадке разгромил «Оклахома-Сити Тандер», выиграв каждую из четвертей. Итоговый счёт — 107:70 в пользу «Далласа».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз». «Голден Стэйт» ни разу не удалось полидировать в ходе встречи. Окончательный счёт — 104:98 в пользу «Лейкерс».

НБА. Предсезонные матчи

«Майами» — «Атланта» — 120:87 (32:34, 25:15, 34:20, 29:18)

«Мемфис» — «Шарлотт» — 99:120 (18:28, 29:30, 38:32, 14:30)

«Даллас» — «Оклахома» — 107:70 (29:19, 28:19, 25:19, 25:13)

«Юта» — «Сакраменто» — 115:128 (38:37, 26:41, 28:23, 23:27)

«Финикс» — «Денвер» — 102:107 (30:39, 22:27, 21:19, 29:22)

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 104:98 (28:17, 27:31, 32:24, 17:26).

