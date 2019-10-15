Глава федерации Санкт-Петербурга констатировал угасание российского баскетбола

Валерий Диев, президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, рассказал о главных проблемах баскетбола в России.



«Во времена Кондрашина и Белова люди со всей страны хотели играть в баскетбол. Можно было собрать в команде 20 человек выше двух метров! Брали из Сибири, с Дальнего Востока. А сейчас? Команду не набрать.



Стали закрываться баскетбольные школы. В мои времена в обществах «Спартак», «Буревестник» были отделения баскетбола. Еще до перестройки школы позакрывались. Началась перестройка. К нашему несчастью, зал «Спартака» находился на улице Вязовой на Крестовском острове. Из этого зала, из этой школы вышло три олимпийских чемпиона. В том числе Саша Белов, Людмила Муравьева.



Но началась перестройка. Земля на Крестовском острове – платиновая, дорогущая. Зал, естественно, снесли. Директору, женщине, ударили по голове возле подъезда, чтобы она не возникала. На этом баскетбол там закончился.



В Выборгском районе закрыли детскую спортивную школу, а там примерно 550 000 населения. Закрыли школу в Московском районе – 350 000 населения. В Приморском районе 650 000 – тоже закрыли.



Недавно был чемпионат Европы среди, как я говорю, секонд-хэнда. Среди ветеранов. В финском Эспоо. Я поехал. У них там на одном участке девять баскетбольных площадок. Два футбольных поля. Ещё хоккей. И это Эспоо. Не Хельсинки.



Чтобы научиться летать на самолёте, нужен самолёт. Чтобы научиться играть в баскетбол, нужно иметь зал. Я недавно написал письмо, что 2,5 млн населения Петербурга не имеют вообще никаких условий для занятий баскетболом. Так не должно быть. Тот же Андрей Кириленко в наше время не смог бы заниматься баскетболом. У его мамы не было денег – я её хорошо знаю. Саша Белов не смог бы заниматься. Его мама работала врачом.



Если мы начнём строить залы, стадионы, у нас снова будет спорт. А пока этого нет, хоть какие законы принимай, ничего не будет. У нас есть хорошие тренеры, которые сами на свои деньги ездят в Сербию, проходят курс обучения. Молодые, амбициозные специалисты. Но пока у них не будет условий для работы, всё будет грустно.



Ещё Владимир Кондрашин, когда был жив, в 90-х годах говорил: «Вот закончится наша школа, а она скоро закончится, и будет у вас, ребята, совсем другой баскетбол». И вот что мы видим. Так и вышло», — цитирует Диева «Спорт день за днём».

Игрок «Зенита» объяснил, почему у российского баскетбола нет будущего