Сотрудник НБА в Китае: твит кого-то из «Мемфиса» не вызвал бы такой реакции

Как отметил один из сотрудников НБА в Китае, острая реакция на твит Дэрила Мори объясняется тем, что поддержку протестующим в Гонконге выразил именно генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» — самой популярной баскетбольной команды в Азии.



«Никто не знал, что делать. Если бы тот твит написал генеральный менеджер «Мемфиса» или «Финикса», это не вызвало бы того эффекта», – передаёт слова источника ESPN.



«Рокетс» выбрали на драфте 2002 года китайского центрового Яо Мина, из-за этого они очень популярны в этой стране.

Напомним, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».