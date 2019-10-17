Куртинайтис назвал главные проблемы «Химок» перед матчем с ЦСКА в Евролиге

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал об ожиданиях в преддверии матча с ЦСКА в Евролиге. Встреча состоится сегодня, 17 октября, и начнётся в 20:00 мск.
«Настроение у нас нормальное, хотя главная проблема осталась прежней: у нас нет Крамера и Йовича, которые всё ещё травмированы. Приходится делать перестановки на первом номере. В этом плане я рад, что здорово играет Слава Зайцев, хотя нам разыгрывающих не хватает.
Для нас все матчи важны, и их нужно выигрывать кровь из носу. Перед матчем с ЦСКА мы не акцентируем внимание на том, что это наш основной соперник. Это очень хорошая команда, чемпион Евролиги, пусть у них и произошли большие изменения в составе. В данный момент им нелегко, как и нам, они находятся в поиске оптимальных игровых сочетаний. Конечно, мы будем бороться и хотим победить, при этом готовимся как к обычной команде Евролиги», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.
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