Бертомеу объяснил, зачем «Зенит» взяли в Евролигу

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, по какой причине «Зенит» пригласили выступить в турнире в сезоне-2019/20. По словам функционера, пока лицензия рассчитана только на один сезон, но не исключено, что этим не ограничится.

Бертомеу спросили, можно ли сказать, что «Зенит» надолго закрепится в Евролиге.

«Пока на год. Для них это будет хороший опыт соревнования на высоком уровне, а для нас — возможность оценить амбиции этого клуба. Мы не ждём, что эта команда в одночасье ворвётся в число участников «Финала четырёх», но «уайлд-кард» — это своего рода помощь в развитии клуба, у которого за плечами сильная спортивная структура, которая, мы надеемся, рассчитана более чем на один год.

Санкт-Петербург — это интересный рынок, великолепный город с глубокой историей и сильными спортивными традициями. Поэтому наше решение подтолкнуть их, помочь выглядит вполне логичным. А будущее уже будет зависеть от того, насколько они используют предоставленные им возможности», — приводит слова Бертомеу «Матч ТВ».