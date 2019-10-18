Кузма продолжит играть в составе «Лейкерс» до конца сезона-2020/21

«Лос-Анджелес Лейкерс» продлил контракт с нападающим Кайлом Кузмой. Калифорнийцы воспользовались опцией о продлении сотрудничества в соглашении 24-летнего баскетболиста, сообщает The Athletic. Кузма продолжит играть за «Лейкерс» до конца сезона-2020/21.
Кайл был выбран «Бруклин Нетс» на драфте-2017 под общим 27-м номером. В тот же день форвард в результате обмена перебрался в «Лейкерс».
В минувшем сезоне Кузма провёл 70 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая 18,7 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 2,5 передачи. «Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата заняли 10-е место на Западе и не пробились в плей-офф.
Новый сезон в НБА стартует в ночь на 23 октября мск двумя матчами, в одном из которых «Лейкерс» сразятся с «Клипперс» в дерби Лос-Анджелеса.
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