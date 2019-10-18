Боссы клубов НБА назвали главных фаворитов сезона

Генеральные менеджеры клубов НБА поделились прогнозами на предстоящий сезон, назвав главных претендентов на чемпионство и индивидуальные награды, сообщает официальный сайт лиги.

По мнению 46% руководителей клубов, чемпионом сезона-2019/20 станет «Лос-Анджелес Клипперс». Следом идут «Милуоки Бакс» (36%) и «Лос-Анджелес Лейкерс», получивший 11% голосов.

Также был проведён опрос на тему, кто станет самым ценным игроком сезона. 52% опрошенных посчитали, что им станет Яннис Адетокунбо из «Милуоки». Лучшим новичком сезона, по мнению менеджеров, станет первый номер драфта Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), получивший 68% голосов.

Регулярный чемпионат начнётся в ночь с 22 на 23 октября мск матчами «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан» и «Клипперс» — «Лейкерс».