Боссы клубов НБА назвали главных фаворитов сезона

Генеральные менеджеры клубов НБА поделились прогнозами на предстоящий сезон, назвав главных претендентов на чемпионство и индивидуальные награды, сообщает официальный сайт лиги.
По мнению 46% руководителей клубов, чемпионом сезона-2019/20 станет «Лос-Анджелес Клипперс». Следом идут «Милуоки Бакс» (36%) и «Лос-Анджелес Лейкерс», получивший 11% голосов.
Также был проведён опрос на тему, кто станет самым ценным игроком сезона. 52% опрошенных посчитали, что им станет Яннис Адетокунбо из «Милуоки». Лучшим новичком сезона, по мнению менеджеров, станет первый номер драфта Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), получивший 68% голосов.
Регулярный чемпионат начнётся в ночь с 22 на 23 октября мск матчами «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан» и «Клипперс» — «Лейкерс».
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