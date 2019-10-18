Первый номер драфта НБА Уильямсон получил травму колена
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, получил травму колена, из-за чего пропустит последний матч предсезонной подготовки с «Нью-Йорк Никс», сообщает официальный сайт клуба.
В ближайшее время Уильямсона ожидает медицинский осмотр, после которого станет известно, когда баскетболист вернётся в строй. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в первом матче регулярного сезона с «Торонто Рэпторс», который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.
Средние показатели Уильямсона в предсезонных матчах — 23,3 очка и 6,5 подбора. «Нью-Орлеан» одержал четыре победы в четырёх встречах.
Генеральные менеджеры клубов НБА считают 19-летнего Уильямсона главным претендентом на звание лучшего новичка сезона.
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