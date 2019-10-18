Джеймс ответил президенту «Милана» на обвинение в непрофессионализме

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс, который в минувшем сезоне выступал за «Милан», не согласился с критикой в свой адрес, высказанной президентом итальянского клуба Лео Делль'Орко. По мнению Делль'Орко, Джеймс вместо полноценной подготовки к сезону участвовал в турнирах с друзьями в Соединённых Штатах, из-за чего в «Милане» решили отпустить баскетболиста в ЦСКА.

«Это просто смешно. Больше мне нечего сказать», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Джеймса поддержал Марио Хезонья, выступающий за клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Выходит, становиться лучше за счёт тренировок — это уже больше не профессионально», — написал Хезонья в своём «твиттере».

Вчера, 17 октября, 28 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Химки» в матче Евролиги.