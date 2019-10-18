«Милан» отпустил Джеймса в ЦСКА из-за непрофессионализма игрока
Президент баскетбольного клуба «Милан» Лео Делль'Орко рассказал, по какой причине было принято решение расстаться с разыгрывающим Майком Джеймсом, который с сезона-2019/20 выступает за ЦСКА.
«У него был контракт с нами. Он дважды беседовал с Этторе Мессиной (главным тренером «Милана». — Прим. «Чемпионата»). В то же время он участвовал в турнирах с друзьями в Соединённых Штатах. Это непрофессионально», — приводит слова Делль'Орко журналист Эмилиано Каршия в своём «твиттере».
Вчера, 17 октября, ЦСКА в 3-м туре регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке переиграл «Химки». Встреча закончилась со счётом 99:86 в пользу «армейцев». На счету Джеймса, чьё игровое время составило 28 минут 39 секунд, 28 очков, 3 подбора и 5 передач.
Нападающий ЦСКА Курбанов: хорошо, что у нас есть такой мотор, как Джеймс
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