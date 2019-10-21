Школьная игровая майка Джеймса ушла с молотка за $ 187 500
Школьная игровая майка нападающего «Лейкерс» Леброна Джеймса в минувшие выходные была продана на аукционе за $ 187 500.
Особенность майки в том, что именно в ней 17-летний Леброн сфотографировался на обложку журнала Sports Illustrated в 2002 году. Сумма продажи не сильно порадовала организаторов аукциона, ожидалось, что майка будет продана более чем за $ 300 тыс.
2 июля 2018 года Леброн Джеймс заключил четырёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на общую сумму $ 154 млн. Ранее Джеймс принял ожидаемое решение отказаться от опции в контракте с «Кливлендом», которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $ 35,6 млн.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Даррела Ровелла.
«Майами» в 2021 году попытается подписать Леброна, Джорджа или Леонарда
- 21 октября 2019
-
07:50
- 20 октября 2019
-
22:14
-
20:52
-
19:15
-
18:39
-
18:31
-
16:49
-
15:46
-
14:42
-
13:51
-
12:48
-
11:16
-
10:50
-
09:35
-
00:26
- 19 октября 2019
-
23:23
-
22:39
-
21:31
-
21:20
-
20:30
-
19:11
-
18:55
-
17:08
-
16:23
-
15:35
-
13:30
-
11:39
-
10:28
-
10:21
-
08:39
-
06:29
-
00:34
- 18 октября 2019
-
23:40
-
22:26
-
21:51
Партнерский контент