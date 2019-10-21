Школьная игровая майка Джеймса ушла с молотка за $ 187 500

Школьная игровая майка нападающего «Лейкерс» Леброна Джеймса в минувшие выходные была продана на аукционе за $ 187 500.



Особенность майки в том, что именно в ней 17-летний Леброн сфотографировался на обложку журнала Sports Illustrated в 2002 году. Сумма продажи не сильно порадовала организаторов аукциона, ожидалось, что майка будет продана более чем за $ 300 тыс.

2 июля 2018 года Леброн Джеймс заключил четырёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на общую сумму $ 154 млн. Ранее Джеймс принял ожидаемое решение отказаться от опции в контракте с «Кливлендом», которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $ 35,6 млн.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Даррела Ровелла.